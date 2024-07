Re Giorgio fa il bis a Forte dei Marmi Apre la sua boutique

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)deiè uno dei luoghi del cuore diArmani che ha iniziato a frequentare la Versilia a metà degli anni Settanta col suo socio e compagno di vita Sergio Galeotti che era nato proprio lì. Dagli anni giovanili l’affetto per quel mare e quelle Apuane non è mai tramontato. E il grande stilista – che solo pochi giorni fa ha compiuto 90 splendidi anni – soggiorna a periodi nella sua villa a Roma Imperiale e spesso qualcuno lo poteva incrociare in bicicletta in centro insieme ai più stretti collaboratori. Così fa piacere sapere che ora il Gruppo Armanila primaArmani in Versilia e proprio aldei, in via Carducci 16. ll nuovo negozio si aggiunge al punto vendita Emporio Armani già presente al civico 29 della stessa via.