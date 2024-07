Mare Fuori svelata la trama della quinta stagione e confermata l’uscita dal cast di due protagonisti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pochi minuti fa ha preso il via la presentazione dei palinsesti Rai per la nuovatelevisiva e tra i ritorni più attesi c’è sicuramente quellodi, la serie cult di Rai Due che ormai da diversi anni racconta le vicende di un gruppo di ragazzi detenuti all’interno dell’Istituto di pena minorile di Napoli. Laserie su preannuncia ricca di grandi cambiamenti e colpi di scena, a cominciare dagli addii eclatanti e dalle new entry che promettono scintille. Tra i nuovi ingressi ci saranno infatti ben sei nuovi detenuti: Tommaso, Samuele, Federico, Marta, Sonia e Simone. Tra gli addii più sofferti, invece, quello di Massimiliano Caiazzo, che belle prime quattro stagioni ha vestito i panni di Carmine Di Salvo e Matteo Paolillo, alias Edoardo Conte.