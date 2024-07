Linda McMahon afferma che lei e la sua famiglia stanno benissimo dopo quest’annata difficile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) A gennaio Janel Grant ha intentato una causa contro la WWE, Vincee John Laurinaitis con le accuse di traffico e violenza sessuale. Tuttavia, a maggio, la Grant e il suo team hanno sospeso la procedura legale a causa di un’“indagine non pubblica”. Mentre il tira e molla giuridico continua, il 16 luglio il team di Janel ha presentato un’istanza di accertamento preliminare contro il dottor Carlon Colker e la sua clinica, la Peak Wellness, Inc. La richiesta si riferisce allezioni della Grant, che ha dichiarato di essere stata mandata alla clinica danel 2019 e di aver ricevuto trattamenti che non le erano stati comunicati. Nella denuncia federale di gennaio, si sostiene che Vince abbia reclutato una “fisioterapista” da una “clinica innovativa” per partecipare a rapporti a tre con lui e la Grant.