Down Microsoft guasti informatici in tutto il mondo | stop ai voli negli Usa e in Europa Colpite anche le banche la borsa e i media

(Di venerdì 19 luglio 2024)tecnici su larga scala sono stati segnalati inilin quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi. Le principali b, ie le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. Isono stati bloccati all’aeroporto di Sydney, la United Airlines ha smesso di volare e la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni. Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto unoglobale per tutti ida loro operati. Lo riferisce la Bbc. United, Delta e American Airlines, tutte basateStati Uniti, hanno imposto uno “globale a terra” per tutti i loro. Quelli attualmente in viaggio proseguiranno fino a destinazione, ma per ora non decolleranno altri, precisa la Bbc.Israele sta subendo il malfunzionamento globale che riguarda la rete internet.