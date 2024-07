Chiude un’anziana in cantina la deruba e va a fare shopping Come lo hanno incastrato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fra i crimini peggiori che si possano immaginare, ci sono sicuramente quelli che vanno a colpire persone anziane e indifese. Sono reati disgustosi che generano una spontanea indignazione. Fra i tanti casi di cronaca che purtroppo siamo costretti ad affrontare, quello che ha riguardatosignora di Torino colpisce per la crudeltà e la cattiveria del criminale che lo ha messo in atto. I fatti risalgono a una cinquantina di giorni fa. Il 28 di Maggio il presunto colpevole, un 37enne italiano, ha citofonato a una 83enne che si trovava sola nel suo appartamento alla periferia Sud di Torino. L’uomo si è finto un operaio incaricato di eseguire i lavori condominiali e ha chiesto alla sua vittima una scala in prestito. La signora lo ha fatto entrare nel suo appartamento e in seguito lo ha accompagnato nel seminterrato.