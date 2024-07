Campi infestati dalle cavallette | Una vera e propria calamità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Macerata, 19 luglio 2024 – Ci mancavano le. Il caldo record sta mettendo a dura prova le coltivazioni in alcune zone dell’entroterra anche per l’invasione di uno degli insetti più temuti dagli agricoltori. Nel mirino erba medica, trifoglio e tutte le leguminose foraggere. “È la seconda estate sotto attacco – esordisce Giuseppe Falcioni, insieme al figlio Leonardo, che ha l’azienda agricola a Tolentino, in contrada Regnano –. L’anno scorso abbiamo avuto grossi danni e quest’estate purtroppo, per come è iniziata, temiamo il bis. Ora come ora quel che resta non è sufficiente neanche per la risemina. Come faremo a vendere il prodotto? Stiamo cercando quindi di fare meno appezzamenti a seme e più fieno”. Le campagne delle contrade tolentinati di Regnano, Sant’Angelo, Paterno e della frazione di San Ginesio Santa Maria d’Alto Cielo sono invase.