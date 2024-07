ATP Amburgo 2024 | Zverev in semifinale si ritira Rune Darderi rimontato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al Rothenbaum si è chiusa la giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP 500 di. Poteva essere un buon giorno in chiave Italia, ma per Lucianoc’è la rimonta (con annessi dolori a match in corso) subita dall’argentino Sebastian Baez, alla fine vincitore per 2-6 6-4 6-4. A sfidare Baez sarà Arthur Fils, benché per il francese la questione sia stata più che altro accorciata dal prematuro ritiro di Holger, quando il danese era già sotto per 6-4 4-1. La sua situazione, al momento dell’uscita di scena, era comunque già in qualche modo preoccupante perché non riusciva a sfondare in alcun modo il transalpino, che quest’anno ha avuto più partite perse sul rosso (9) che vinte (7).