Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 19 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 luglio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi19Zeyenep, accompagnata dalla sua migliore amica, Sema, va a parlare con un avvocato. Intanto, grazie ad un’intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Il giovane avvisa subito l’uomo, che altrettanto velocemente cancella il filmato in cui è in compagnia di Nazif prima che lo trovi l’imprenditore. Galip, invece, accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Onder e Vildan in azienda.