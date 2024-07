Aneurisma dell' aorta tecnica soft ' made in Rimini'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Unain' contro l'. L'équipe di Chirurgia vascolare'ospedale Infermi, diretta da Salvatore Tarantini, ha messo a punto una metodica ibrida per il trattamento percutaneo endovascolaretoracico-addominale. Una procedura mininvasiva presentata da Paolo Spath al 31esimo Congresso internazionale di angiologia che si è tenuto in giugno a Porto in Portogallo, dove il team romagnolo è stato premiato per il miglior studio 'rapid pace'. I risultati, applicata asu oltre 100 pazienti nell'ultimo biennio, sono stati inoltre pubblicati sul 'Journal of Endovascular Therapy'.