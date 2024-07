Anche Piazza Affari bloccata dal guasto informatico globale | l' indice Ftse Mib calcolato in ritardo mentre voli e banche vanno in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 –Milano è stata colpita dai guasti tecnici che stanno interessando su larga scala tutto il mondo: un malfunzionamento tecnico ha messo in crisi questa mattina le principali b, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati ‘offline’ che hanno subito importanti interruzioni sul pianoinle cose non sono andate diversamente: questa mattina l'Mib diè statoinRussell, la società che gestisce l', ha fatto sapere alle ore 9 che il valore delMib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell'Mbi è stata ripristinata.