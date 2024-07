Amichevoli 2024 | Fiorentina batte Reggiana 4-0 tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laha battuto per 4-0 lanell’amichevole giocata al Viola Park davanti a 1.500 tifosi. Bella cornice di pubblico, quindi, per vedere anche la prima rete di Kean con la sua nuova maglia: l’ex Juventus segna al 15? all’angolino basso dopo aver ricevuto palla da Sottil spalle alla porta. Ed era stato proprio il numero 7 Viola ad aprire le marcature con un bel tiro a giro al termine di un’azione prorompente sulla sinistra che lo ha visto scambiare molto bene con Parisi. Il primo squillo, dopo una manciata di minuti, però, era stato dellacon Gondo da pochi passi: gli ospiti si sono rifatti pericolosi sul finire di prima frazione con le iniziative di Vergara e Vido. Nel secondo tempo, in mezzo alla girandola di cambi brilla Kouame, che sigla una doppietta con un gol al 65? su assist di Brekalo e al 76? dopo un recupero alto di Munteanu.