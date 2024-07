Tragico incidente in autostrada camion si ribalta sulle auto in corsa | due morti e feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giovedì 18 luglio 2024 è stato teatro di una terribile tragedia sull’A2, all’altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Un gravestradale ha coinvolto diversi veicoli, causando un bilancio pesante in termini di vittime e. Secondo le prime ricostruzioni, l’si è verificato intorno alle ore 11:30 del mattino, in un trattole particolarmente trafficato. >> Tragedia al centro estivo, Anisa muore a 7 anni: la scomparsa, poi il ritrovamento choc Per cause ancora da accertare e secondo alcune fonti presenti, unche trasportava materiale edile ha improvvisamente perso il controllo, andando a scontrarsi violentemente contro alcuneche procedevano nella stessa direzione. L’impatto è stato devastante ed è costato la vita a due giovani: un ragazzo e una ragazza che viaggiavano in direzione sud.