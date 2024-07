Storica ex fidanzata di Fedez annuncia la gravidanza | spiazza la reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha reagito in maniera inaspettata alla notizia dell’arrivo del primo figlio per unaexdi. Stiamo parlando di Giulia Valentina, che ha condiviso un video in cui scherza dicendo: “Volevo parlarvi di una cosa perché stavo pensando a come dirlo. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto Posto quella e via. In bianco e nero, eh, una roba di classe, elegante non una cosa volgare. Vi dico solo una parola: body painting. Mi faccio fare un forno? Un uovo che si apre? Una cosa così.” Alla fine Giulia Valentina ha detto: “Ci penso, tanto c’è ancora tempo”, e poi si è alzata in piedi mostrando il pancino per la prima volta, confermando il bebè in arrivo. A stupire è stata ladi, scopriamo insieme cosa ha fatto.