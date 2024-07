Sono stanco troppi rischi Mi spiace ci tenevo tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era nell’aria, ma Gianmarco Tamberi ha rinunciato ufficialmente ieri: niente appuntamento per domani sera all’Italico Conti delle Palombare, niente saluto ufficiale a Gimbo in quella che sarebbe stata l’ultima gara di avvicinamento alle Olimpiadi, il bagno di folla prima dell’appuntamento a cinque cerchi. Gimbo e il suo staff hanno preferito rinunciare, lo ha comunicato lo stesso campione anconetano di salto in alto ieri attraverso i suoi social, tornando anche sull’importante investitura di mercoledì scorso alla Regione Marche: "Gara cancellata, la rifaremo. Buongiorno amici! – scrive Gianmarco Tamberi –stati giorni complicati,stanchissimo, non ho dormito tantissimo, per il problema che ho avuto. Ma adesso sta andando tutto per il meglio, il problema alla gamba è rientrato del tutto".