L’estate continua | fino a sabato punte anche di 36 gradi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una nuova espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale garantiràa venerdì tempo stabile e caldo sulla nostra regione,se non mrà qualche rovescio pomeridiano sui rilievi. Questo week-end è previsto l’arrivo di correnti più fresche da nord-ovest sul Nord-Italia seguito da un calo termico ed un aumento dell’instabilità nella giornata di Domenica. Giovedì 18 luglio 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Prealpini addensamenti cumuliformi con possibilità di qualche piovasco o rovescio. Temperature: Minime comprese tra 21 e 24°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 32 e 35°C. Venti: In pianura deboli/moderati da sud-est, in quota deboli/moderati da sud-est.