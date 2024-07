Kate Middleton ultime notizie Si parla di divorzio ma niente accordo prematrimoniale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024)e William non hanno firmato alcunquando si sono sposati nel 2011. Ciò significa che in caso dila Principessa del Galles non ha alcuna garanzia di mantenere il suo stile di vita mentre il patrimonio Principe del Galles non è tutelato.e William,La questione di unnon è mai stata sollevata fino ad ora, infatti William esono da oltre 10 anni una coppia solida. I Principi del Galles hanno dimostrato di essere davvero innamorati, perché difficilmente avrebbero retto a questi mesi difficilissimi a seguito del cancro che ha colpito. Lei e William hanno vissuto un vero e proprio incubo da cui non sono ancora usciti, anche se Ladysembra riprendersi pian piano, tanto che potrebbe tornare al lavoro già dal prossimo autunno.