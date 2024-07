Critica Leo Messi? Javier Milei fa calare la mannaia e lo caccia | Argentina un caso clamoroso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il video pubblicato da Enzo Fernandez con di mezzo i cori razzisti che hanno ripreso alcuni giocatori dell', compreso Leo, non sono passati inosservati. Sul pullman di rientro dalla vittoria della Copa América, il centrocampista ex Benfica si è ripreso insieme ad altri compagni mentre cantava un coro razzista contro la Francia. Questo dice: “Giocano per la Francia ma vengono dall'Angola correranno bene, gli piace sc. con i trans — il coro —. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c'è scritto: francese”. Un episodio scandaloso e fuori dal normale, che ha inevitabilmente mobilitati i piani alti della FFF, la Federcalcio francese, pronti a sporgere denuncia per l'accaduto. Intanto anche ini vertici del Paese non hanno affatto gradito.