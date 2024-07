Carlo ultime notizie Camilla con la corona da 1 miliardo Il Re scatta contro il paggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non si può negare cheabbia avuto un compleanno da Regina. Infatti, nel giorno in cui ha festeggiato i suoi 77 anni è arrivata a Westminster conin carrozza indossando ladi diamanti, nota anche come Diadema di stato di Giorgio IV, che vale 800mila sterline, poco meno di undi euro (952.541,28 euro per la precisione). Un compleanno perfetto, se non fosse che il Re era particolarmente irritato, tanto da prendersela con unin carrozza all’apertura del Parlamento Di ritorno dal viaggio nelle isole del Canale,hanno presenziato all’apertura del Parlamento, due settimane dopo l’elezione del nuovo Primo Ministro, Keir Stramer.