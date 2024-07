Caos in Europarlamento | Diana ?o?oac? interrotta e espulsa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2024) In un giorno cruciale per l'Unione Europea, il Parlamento europeo è chiamato a decidere se confermare Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla guida della Commissione. Tuttavia, la leader dell'esecutivo Ue non gode del favore unanime. Tra i suoi detrattori spiccaIovanovici-?o?oac?, europarlamentare rumena eletta con il partito ultradestra Sos Romania.Durante la seduta mattutina, ?o?oac? ha interrotto ripetutamente i lavori in segno di protesta. La prima volta è avvenuta durante l'intervento della stessa von der Leyen, quando l'eurodeputata rumena ha urlato "Libertà di parola!" e si è alzata dal banco indossando una museruola per cani. L’intervento degli uscieri ha riportato l'ordine in Aula, ma pochi minuti dopo, ?o?oac? - nota per le sue posizioni no-vax - è tornata all'attacco. Here is far-right Romanian MEP,Iovanovici-?o?oac? (S.O.S.