Calciomercato Milan dopo Krunic il Fenerbahce vuole anche Luka Jovic La situazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)aver concluso l’arrivo dia gennaio, ill’attaccante rossoneroIltorna a bussare alla porta dell’acquisto di Rade, nella sessione invernale del, il club turco è tornato alla carica dei rossoneri, questa volta per l’attaccante. Negli scorsi giorni lo avevamo raccontato: nonostante il club di via Aldo Rossi abbia prolungato il contratto del centravanti serbo, la dirigenza del Diavolo non è soddisfatta dell’ex Fiorentina. Ecco che allora, in caso di offerte può arrivare la cessione del numero 15 del. Secondo il Corriere della Sera, quindi, ilha inseritonella lista degli obiettivi per migliorare il reparto offensivo. Per il momento, però, il club turco ha solamente chiesto delle informazioni per il classe 1997.