Armani e Dior finiscono nel mirino dell’Antitrust

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo le indagini della Procura di Milano su sfruttamento e caporalato nella filiera della moda, l’Antitrust punta i fari sulle società dei gruppi. È stata avviata infatti un’istruttoria per possibili condotte illecite nella promozione e nella vendita di articoli e di accessori di abbigliamento, in violazione delle norme del Codice del consumo. In entrambi i casi, spiega l’Antitrust, le società finite ieri al centro di un’ispezione (GiorgioSpa, G.A. Operations Spa, ChristianCouture, ChristianItalia Srl e ManufacturesSrl) potrebbero avere presentato "dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere, in particolare riguardo alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalità presso i loro fornitori".