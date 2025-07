Noleggio di auto di lusso ma è una truffa | le vetture non esistono Sequestrati 530mila euro ai due responsabili

Attenti alle apparenze: un servizio di noleggio auto di lusso si rivela essere una truffa colossale. In Sardegna, i carabinieri hanno sequestrato 530 mila euro ai responsabili, due uomini della provincia di Salerno, accusati di frode e riciclaggio. Un caso che mette in luce quanto possa essere rischioso affidarsi a promesse troppo allettanti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Il sequestro è stato operato dai carabinieri nei confronti di due uomini della provincia di Salerno, indagati per trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: truffa - noleggio - auto - lusso

La truffa del finto noleggio di auto e della finta prenotazione al B&B, 5 denunciati dai carabinieri di Ponte - Attenzione alle truffe online: i Carabinieri di Ponte hanno smantellato una rete di cinque persone coinvolte in finti noleggi di auto e prenotazioni fasulle presso bed and breakfast, denunciandole per frode.

La Bugatti Veyron è simbolo di eleganza, eppure i suoi costi di manutenzione possono mettere a dura prova anche i più appassionati. Un noto rivenditore britannico di auto di lusso ha affrontato una situazione bizzarra: 11.300 euro per rimpiazzare un interrutt Vai su Facebook

Noleggio di auto di lusso, ma è una truffa: le vetture non esistono. Sequestrati 530mila euro ai due responsabili; Noleggiavano auto di lusso a prezzi ridicoli, ma dietro si nascondeva una truffa; Frosinone, Maxi truffa con auto di lusso: rito abbreviato per quattro imputati.

Noleggio di auto di lusso, ma è una truffa: le vetture non esistono. Sequestrati 530mila euro ai due responsabili - Il sequestro è stato operato dai carabinieri nei confronti di due uomini della provincia di Salerno, indagati per trasferimento fraudolento di valori ... Si legge su fanpage.it

San Valentino Torio, truffe con auto di lusso: due imprenditori nei guai - I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 500 mila euro nei confronti di due imprenditori di San Valentino Torio, sospettati di ... Lo riporta msn.com