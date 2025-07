F1 Zak Brown | Piastri e Norris si confronteranno in modo pulito conoscono le regole

In un mondo di alta tensione e competizione, Zak Brown ha sottolineato che Piastri e Norris affronteranno il duello con rispetto e sportività, consapevoli delle regole. Con la McLaren in testa e una stagione ancora tutta da scrivere, i due talenti australiano e britannico si preparano a sfidarsi a Silverstone, certi che la chiarezza e il fair play saranno le chiavi per conquistare il titolo mondiale. La battaglia è appena iniziata…

Le regole sono chiare. L'australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris sono il primo e il secondo della classifica mondiale in F1, avendo entrambi a loro disposizione una McLaren. La vettura di Woking, finora, si è rivelata la migliore e loro chance di conquistare l'iride sono concrete. Sono 15 i punti che separano Lando da Oscar e a Silverstone la loro sfida potrebbe tenere banco. Nel team britannico però hanno messo in chiaro le cose, onde evitare che lotte fratricide controproducenti vadano a togliere i punti alla scuderia. Ne ha parlato il CEO di McLaren, Zak Brown, quest'oggi a Silverstone, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1.

