Nube tossica in Spagna | incendio in una fabbrica di litio

Una nube tossica avvolge Azuequeca de Henares, in Spagna, dopo un devastante incendio in una fabbrica di batterie al litio. Le esplosioni hanno acceso un incendio che ha richiesto l’attivazione del piano di emergenza nel Comune di Cabanillas del Campo, sottolineando la gravità della situazione. La comunità è in allerta, mentre le autorità lavorano per contenere i rischi e tutelare la salute pubblica. Un episodio che evidenzia i pericoli legati alla gestione di sostanze altamente infiammabili e tossiche.

Varie esplosioni hanno provocato un incendio in una fabbrica di batterie di litio in un polo industriale a Azuequeca de Henares, in provincia di Guadalajara. Il Comune di Cabanillas del Campo ha attivato il piano di emergenza perché la nube tossica provocata dal rogo ha coperto la località.

