Al Di Meola in concerto sul Vesuvio per la XXX edizione di Pomigliano Jazz

Al Di Meola conquista il Vesuvio: sul cratere più famoso al mondo, la XXX edizione di Pomigliano Jazz si apre con un concerto indimenticabile. Il leggendario chitarrista statunitense, in duo con Peo Alfonsi, trasformerà il vulcano in un palcoscenico naturale all’alba del tramonto, regalando uno spettacolo unico e suggestivo. Un evento imperdibile che consacra il Vesuvio come epicentro della musica jazz sotto il cielo stellato.

La vetta del vulcano più famoso al mondo diventa il palcoscenico dell’esclusiva esibizione di Al Di Meola alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Il chitarrista, compositore e produttore statunitense è il grande protagonista del concerto al tramonto sul cratere del Vesuvio, in programma sabato 26 luglio, in duo con il chitarrista Peo Alfonsi. L’ormai classico evento sul Gran Cono del Vesuvio – tra gli spettacoli più attesi dell’estate musicale in Campania – vede in scena quest’anno un autentico eroe delle sei corde. Un compositore prolifico che spazia dal jazz alla world music, dalla fusion al rock, con oltre 10 milioni di album venduti, quattro dischi d’oro, due dischi di platino e numerose nomination ai Grammy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

