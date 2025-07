Montanari a Sportitalia | Lautaro ha detto cose sacrosante ma che c’entra Calhanoglu? Su Chivu…

In un panorama calcistico spesso segnato da controversie e fraintendimenti, le parole di Montanari a SportItalia offrono una prospettiva fresca e riflessiva sul caso Lautaro-Calhanoglu. L'ex difensore mette in luce temi fondamentali come il rispetto, la comunicazione e il ruolo di ogni singolo nel gruppo. Ma cosa c'entra Chivu? Scopriamo insieme come si inseriscono queste figure e i loro punti di vista in questa intricata vicenda interista.

Anche Marcello Montanari ha analizzato il tema caldo in casa Inter. Le parole dell’ex difensore sullo sfogo di Lautaro Martinez dopo il Fluminense. Anche l’ex difensore Marcello Montanari ha detto la sua sul caso Lautaro-Calhanoglu. Le sue parole a SportItalia. CASO LAUTARO CALHANOGLU – «Penso che Lautaro abbia fatto benissimo a ribadire un concetto sacrosanto detto e ribadito da Marotta: “chi non sta bene in una squadra è giusto che vada”. Ma bisogna veramente capire a chi fosse indirizzato. Vista la partita contro il Fluminense il bersaglio potevano essere molti dei compagni scesi in campo in quel match, per almeno un’ora molti sono sembrati svogliati e scarichi, senza motivazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Montanari a Sportitalia: «Lautaro ha detto cose sacrosante, ma che c’entra Calhanoglu? Su Chivu… »

