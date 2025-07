Trump fa il bullo con Albanese Meloni tace per non irritarlo

In un mondo sempre più diviso, le sfide globali svelano le contraddizioni di leadership e giustizia. Mentre Gaza continua a essere devastata dalle bombe, la scena internazionale si divide tra silenzi complici e dichiarazioni di potere. Donald Trump si erge a bullo, mentre l’Italia di Meloni assiste in silenzio, complicando ulteriormente il quadro di una crisi umanitaria senza precedenti. Questa situazione ci invita a riflettere: qual è il nostro ruolo nel difendere i diritti umani?

Mentre a Gaza si continua a morire sotto le bombe, negli Stati Uniti il presidente Donald Trump chiede la rimozione di chi denuncia la mattanza e di chi svela gli interessi economici che stanno dietro quella mattanza. E in Italia il governo Meloni resta in silenzio, complice di Trump. Non una parola per difendere Francesca Albanese, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, cittadina italiana, colpevole solo di aver fatto il suo lavoro: denunciare il genocidio in corso e smascherare il sistema economico che lo alimenta. Il rapporto di Albanese è un atto d’accusa durissimo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump fa il bullo con Albanese, Meloni tace per non irritarlo

