Il giorno prima del silenzio a Gaza campo di sterminio

Sei testimone di un dramma che sfida ogni immaginazione, un’umanità ridotta a pura sopravvivenza in un inferno di silenzio e distruzione. Mentre le ultime ventiquattro ore testimoniano un aumento di vittime innocenti, tra cui bambini e donne, il mondo rimane spesso impassibile di fronte a questa catastrofe umanitaria. In questo contesto di dolore e disperazione, è fondamentale non dimenticare, ma agire con urgenza e compassione.

In una Gaza ridotta a campo di sterminio, anche le parole sembrano morire prima di arrivare. Le ultime ventiquattr’ore hanno visto altri 94 palestinesi uccisi, 45 dei quali mentre cercavano disperatamente cibo vicino ai punti di distribuzione. Le immagini raccolte dagli ospedali e dalle organizzazioni umanitarie sono le stesse da mesi: corpi di bambini, tende sventrate, pianti nel vuoto. Eppure, proprio adesso, mentre l’orrore si misura in statistiche e resti umani, si torna a parlare di una tregua. Fonti di Hamas hanno fatto sapere che è arrivata una “risposta positiva” alla proposta di cessate il fuoco, mediata dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il giorno prima del silenzio, a Gaza campo di sterminio

