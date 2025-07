Tragedia al campo estivo | bambini travolti dall’alluvione Bilancio terribile

trasformati in scene di caos e dolore, lasciando dietro di sé un bilancio terribile di vittime e sfide da affrontare. In questa tragica notte, il coraggio e la solidarietà si sono fatti strada per ricostruire speranze e vite sconvolte dall'imprevedibile calamità.

Una serata estiva che prometteva gioia e serenità si è trasformata in un incubo per molti, quando un' alluvione improvvisa ha colpito un campo estivo, travolgendo tutto al suo passaggio. L'atmosfera, prima colma di risate e attività ricreative, è stata sostituita da urla e confusione mentre l'acqua, con una furia inarrestabile, ha spazzato via tende, giochi e sogni. I campeggi, solitamente rifugi di spensieratezza e avventura, sono stati cancellati in pochi istanti, lasciando dietro di sé solo macerie e disperazione. Il paesaggio è stato ridisegnato dal torrente di fango e detriti che ha trascinato via non solo oggetti, ma anche speranze e certezze.

