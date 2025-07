Anno nero per Barbara D’Urso | via da Mediaset la Rai è lontana Braccio di ferro con Beppe Sala su un immobile gli affari tutti in rosso

Il 2023 si sta rivelando un vero anno nero per Barbara D'Urso, tra vicende personali e contese legali che scuotono la sua immagine pubblica. La conduttrice, ormai lontana dai riflettori di Mediaset, affronta anche difficoltà nel suo patrimonio immobiliare, con le sue attività private in perdita. Un periodo turbolento che mette a dura prova la sua resilienza e il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Ma cosa riserva il prossimo capitolo per Barbara?

Non è un momento fortunatissimo per Maria Carmela D’Urso, la conduttrice tv che il pubblico conosce meglio con il nome d’arte di Barbara D’Urso. Sparita dai teleschermi Mediaset ormai da tempo, con poche possibilità di riapparire su quelli Rai come qualche tempo fa sembrava imminente, la D’Urso non brilla nemmeno con le sue attività private. Hanno chiuso infatti in perdita (anche se non drammatica) sia la sua immobiliare, che porta in sigla il suo nome (la B.B.D. immobiliare srl), che la sua azienda agricola, la Bge società agricola srl che gestisce la tenuta familiare nella frazione di Pescia romana a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Open.online

