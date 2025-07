Botte e umiliazioni in un centro per disabili a Cuneo 12 persone rinviate a giudizio

Scandalo scuote Cuneo: dodici operatori di un centro per disabili sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, tra cui episodi inquietanti anche su minori con autismo. La vicenda evidenzia un grave problema di tutela e rispetto, mentre le autorità si preparano a fare luce su quanto accaduto, garantendo giustizia alle vittime e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. È fondamentale affrontare con fermezza questi abusi per ripristinare fiducia e dignità .

Dodici operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, in riferimento a una serie di episodi che si sarebbero protratti dal 2014 all’aprile 2019. Quindici gli ospiti identificati come vittime dei presunti maltrattamenti, tutti con autismo associato a patologie psichiatriche e alcuni di loro minorenni. Uno di loro, un ragazzo, sarebbe stato colpito con una scarpa al volto da uno degli infermieri, mentre una psicologa si sarebbe resa protagonista di una serie di umiliazioni fisiche nei confronti di uno degli ospiti. Coinvolti anche i vertici. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: centro - disabili - cuneo - giudizio

Abusi e torture su anziani disabili al centro della Croce Rossa: arrivano altre condanne - Abusi e torture su anziani disabili: nuovi risvolti giudiziari colpiscono il Centro di educazione motoria della Croce Rossa di Roma.

Botte e umiliazioni in un centro per disabili a Cuneo, 12 persone rinviate a giudizio; Cuneo, botte e umiliazioni a pazienti disabili: a processo 12 operatori; Botte e umiliazioni a disabili, imputati in 12 a Cuneo.

Botte e umiliazioni a disabili, imputati in 12 a Cuneo - Dodici operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, in riferimento a una serie di episodi che si sarebbero protratti dal 2014 all'aprile 2019. Riporta msn.com

Disabili maltrattati per 5 anni da 12 operatori del centro, anche minorenni tra le vittime. I capi: «Non lasciategli troppi segni» - Dodici operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, in riferimento a una serie di episodi che ... Secondo msn.com