Volley femminile l’Italia travolge la Tunisia | terza vittoria ai Mondiali U19

L’Italia del volley femminile Under 19 continua a sorprendere: con una prestazione brillante, le azzurre hanno conquistato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali, dominando la Tunisia e consolidando il primato nel girone. Un traguardo che testimonia il talento e la determinazione della nostra giovane generazione di campionesse. Ma questa è solo l’inizio: il percorso verso la gloria è ancora lungo e ricco di sfide entusiasmanti.

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley femminile: dopo il 3-0 rifilato al Cile e il 3-1 inflitto al Belgio, le azzurre hanno regolato con disinvoltura la poco quotata Tunisia, imponendosi con un netto 3-0 (25-23; 25-22; 25-18). La nostra Nazionale si conferma a punteggio pieno al comando del proprio girone. Tre successi (nove punti) davanti a Cina (tre vittorie, otto punti) e Giappone (due vittorie, 7 punti) alla vigilia dei due scontri diretti con le formazioni asiatiche, ma con la certezza di avere incamerato la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la giornata di riposo prevista per sabato si tornerà in campo domenica 6 luglio, sempre Vrnjacka Banja (Serbia), per la sfida alla Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia travolge la Tunisia: terza vittoria ai Mondiali U19

In questa notizia si parla di: volley - femminile - italia - tunisia

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Dal 24 al 29 giugno, le nostre selezioni calabresi di volley femminile e maschile hanno vissuto un'esperienza indimenticabile al Trofeo delle Regioni in Puglia! Giorni di sport, passione e condivisione con i migliori giovani talenti d’Italia #TrofeoDelleRe Vai su Facebook

L’Italia U19 femminile vola in Serbia: inizia il Mondiale delle Azzurrine; Mondiali Under 19 Femminili: buona la prima per l’Italia, superato 3-0 il Cile; Pallavolo Comunicato Federale del 1 luglio 2025.

Volley, Mondiali U 19: l’Italia supera anche il Belgio. Stasera la Tunisia - Alla Sports Hall di Trsteni, per i Mondiali di volley Under 19, la Nazionale italiana batte il Belgio in quattro set, con il risultato di 3- Come scrive sportface.it

Mondiali Under 19: l'Italia sfida la Tunisia come terza avversaria del girone - Mondiali Under 19 femminili di volley, oggi si gioca Italia- Riporta it.blastingnews.com