Fair Play Finanziario Inter nerazzurri in regola per l’esercizio 2024 | multato un club italiano

Il fair play finanziario si conferma un elemento chiave nel mondo del calcio europeo, e l’Inter si distingue arrivando completamente in regola per l’esercizio 2024. Mentre la Roma viene multata di 3 milioni di euro, il club nerazzurro supera con successo i controlli UEFA, attestando una gestione finanziaria solida e trasparente. Il rispetto delle norme rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile e competitivo. IL ...

Fair Play Finanziario Inter, nerazzurri in regola per l’esercizio 2024. In Italia multata la Roma per 3 milioni di euro. Il comunicato ufficiale. Superato a pieni voti il controllo finanziario della UEFA per l’ Inter. Il club nerazzurro figura tra quelli che sono risultati in regola con gli obiettivi finanziari intermedi per l’esercizio 2024. Multe per Porto, Roma e altre squadre europee. Di seguito il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – « La Prima Camera dell’Organismo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono club sotto monitoraggio nella stagione 202425. 🔗 Leggi su Internews24.com