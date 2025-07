Atletica Erika Saraceni detta legge ai Campionati Italiani U20 Tardioli e Orlando brillano sui 100 metri

Erika Saraceni si conferma protagonista indiscussa dell’atletica italiana, conquistando la copertina alla prima giornata dei Campionati Italiani U20 a Grosseto. Dopo il brillante successo agli Europei a squadre, con record italiano di categoria nel salto triplo, ora la giovane azzurra si prepara a lasciare il segno anche sui campi nazionali. La sua determinazione e talento sono la garanzia di emozioni da non perdere, e il suo percorso promette ancora grandi traguardi.

Erika Saraceni si è presa la copertina nella giornata d'apertura dei Campionati Italiani juniores e promesse, incominciati oggi allo Stadio Zecchini di Grosseto. L'azzurra ha trionfato nel salto triplo tra le under 20 dopo essere stata grande protagonista negli Europei a squadre: a Madrid aveva conquistato un pregevole terzo posto tra le grandi con il record italiano di categoria (14.08 metri), in terra toscana ha firmato la sua quarta prestazione in carriera ( 13.78 metri, 0,1 ms di vento a favore) per conquistare il tricolore. Grande spettacolo sui 100 metri. Tra gli under 23 hanno fatto testa Junior Tardioli (10.

