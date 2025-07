Bonanni | Ricci e Jashari il Milan si rinforza Allegri sa che dovrà ricostruire

Il mercato del Milan si infiamma con le ultime mosse: Bonanni, Ricci e Jashari sono al centro dell’attenzione, promettendo di rafforzare la squadra con talento e determinazione. Allegri sa che per competere ai massimi livelli, ogni dettaglio fa la differenza. La speranza è che queste nuove acquisizioni possano portare il rossonero verso traguardi ambiziosi, dimostrando che il club ha deciso di investire sul futuro.

Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato di Ricci al Milan e del probabile arrivo di Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bonanni: “Ricci e Jashari, il Milan si rinforza. Allegri sa che dovrà ricostruire”

In questa notizia si parla di: bonanni - ricci - jashari - milan

Bonanni: “Ricci e Jashari, il Milan si rinforza. Allegri sa che dovrà ricostruire”; Bonanni sul Milan: Max Allegri si deve fidare di Tare; Bonanni sul mercato rossonero: Ricci va bene ma è diverso da Reijnders. Serve un centrocampista....

Dopo Modric e Ricci, si attende Jashari: come può cambiare il centrocampo del Milan - Un focus su come può cambiare il centrocampo del Milan con Allegri in panchina. Scrive notiziemilan.it

Milan, da Ricci a Modric fino al sogno Jashari: come cambia il centrocampo dei rossoneri - Il Milan ha ufficializzato il primo colpo di questo calciomercato, prendendo Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus, a cui però va aggiunta una percentuale del 10 ... Come scrive calciomercato.com