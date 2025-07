Ingaggio David Juve quanto guadagnerà il nuovo bomber bianconero? Svelate le cifre dell’affare

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan David, il nuovo attaccante canadese proveniente dal Lille. Dopo aver superato le visite mediche al JMedical, si svelano ora i dettagli economici dell’affare: quanto guadagnerà il bomber bianconero? La società ha infatti finalmente messo nero su bianco il suo ingaggio, rivelando cifre che fanno scalpore e mostrano la volontà di rinforzare la rosa con un colpo importante. Ma qual è esattamente il suo ingaggio? Scopriamolo insieme.

Ingaggio David Juventus, adesso non ci sono più dubbi: svelate le cifre che guadagnerà il nuovo bomber bianconero. La Juventus ha finalmente messo nero su bianco l’acquisto di Jonathan David. L’attaccante canadese, proveniente dal Lille, è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Dopo aver completato le visite mediche al JMedical, l’attaccante ha firmato un contratto che lo lega alla Juventus per i prossimi cinque anni, con un ingaggio che ammonta a 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 mln di bonus oltre alla commissione per gli agenti. L’accordo segna una mossa decisiva della Juventus per rinforzare il reparto offensivo e proseguire il suo progetto di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ingaggio David Juve, quanto guadagnerà il nuovo bomber bianconero? Svelate le cifre dell’affare

In questa notizia si parla di: david - bianconero - guadagnerà - bomber

Calciomercato Juve, da Gyokeres a David passando per Kolo Muani: quale sarà il futuro dell’attacco bianconero? Ci sono importanti novità: il punto - Il calciomercato della Juventus è in fermento! Con nomi come Gyokeres, David e Kolo Muani in cima alla lista, la Vecchia Signora sta ridisegnando il proprio attacco per tornare a brillare in Serie A.

David è in arrivo. La Juve sta cercando di trovare l'offerta giusta per tenere Kolo Muani. Vlahovic non ha messo piede in campo con il Real, e quest'anno, ultimo del contratto, guadagnerà 12 milioni. Sintesi: Vlahovic è praticamente fuori dal progetto Juve, è al Vai su Facebook

Quanti goal ha segnato David al Lille?; David alla Juve, è fatta! Quanto guadagna e perché può essere il colpo dell’estate; Calciomercato: Bologna su Bernadeschi, David ad un passo dalla Juventus, al Napoli piace sempre Nunez.