Monopattini elettrici | arriva la targa personale obbligatoria scatta il conto alla rovescia

Arriva una svolta importante nel mondo della mobilità urbana: presto anche i monopattini elettrici dovranno sfoggiare una targa personale. Questa novità, prevista dal nuovo decreto del Ministero dei Trasporti, mira a migliorare la sicurezza, la tracciabilità e la regolarizzazione delle micro-mobilità. Ma cosa cambierà nel concreto? Scopriamo insieme come questa misura rivoluzionerà il modo di muoversi in città.

A partire dalle prossime settimane, anche i monopattini elettrici dovranno essere dotati di una targa identificativa. Lo prevede un nuovo decreto del Ministero dei Trasporti, in attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il provvedimento, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità sul fronte della tracciabilità, sicurezza e regolarizzazione della micromobilità urbana.

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici - Arriva la targa personale per i monopattini elettrici, una novità che trasforma il modo di circolare in città.

