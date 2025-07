Sì ufficiale di Hamas al piano Usa |  Pronti ad avviare subito negoziati  per una tregua 

Nell’attuale scenario di tensione in Medio Oriente, le notizie di venerdì 4 luglio portano una speranza di dialogo. Hamas, attraverso il suo ufficiale s236, ha risposto positivamente al Qatar alla proposta di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi, con l’Italia pronta a facilitare negoziati immediati. L’attesa dell’annuncio ufficiale accende la speranza di una possibile svolta verso la pace, mentre la regione guarda con attenzione a questo delicato passo avanti.

