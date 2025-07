Meloni chiude a Forza Italia | La cittadinanza non è una priorità

di rinnovare il proprio ruolo all’interno della coalizione, ma l’ultima presa di posizione di Meloni rischia di acuire le tensioni. La questione della cittadinanza si conferma come un punto caldo nel panorama politico, dividendo le alleanze e alimentando il dibattito pubblico. Con questa mossa, la premier ha chiaramente messo in chiaro le priorità del governo. Ora, resta da capire come reagiranno gli alleati e quali scenari si apriranno nel prossimo futuro.

Il gelo è arrivato in diretta. Con poche parole, ma pesanti. Giorgia Meloni, imbeccata da Bruno Vespa, ha voltato pagina sul ius scholae lasciando di sasso gli alleati: “ La cittadinanza non è tra le priorità del programma ”, ha detto, con fermezza. E poi ha aggiunto: “ Sarebbe utile per tutti concentrarsi su ciò che abbiamo promesso agli italiani ”. Un messaggio diretto, inequivocabile. Soprattutto rivolto a Forza Italia. Forza Italia cerca spazio, ma la premier blocca il dialogo. Da giorni, Antonio Tajani e altri esponenti forzisti hanno riaperto il fronte dei diritti civili, convinti che ci sia margine per calendarizzare lo ius scholae già entro l’estate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni chiude a Forza Italia: “La cittadinanza non è una priorità”

In questa notizia si parla di: meloni - cittadinanza - priorità - chiude

Il decreto cittadinanza del governo Meloni fa arrabbiare gli italoamericani: «Pronti a combattere questa legge» - Il decreto cittadinanza del governo Meloni sta suscitando forte reazione negli Stati Uniti, dove gli italoamericani si preparano a contestarlo.

Ius Italiae, Giorgia #Meloni: concentrarsi "sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d'accordo, la cittadinanza non è tra queste" (ANSA) @ul Vai su X

"Priorità del governo il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran". Lo ha detto #GiorgiaMeloni durante le comunicazioni al Parlamento in vista del vertice #Nato e del Consiglio Europeo Vai su Facebook

Ius scholae, Meloni frena: Non è priorità di governo, concentrarsi sul programma; Stop di Meloni allo Ius scholae. FI frena: 'Vediamo a settembre'; Cittadinanza, Premier Meloni: Non è tra le priorità del governo.