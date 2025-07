Cimiteri fantasma in Svezia | anatomia di una Fake News utile ad alimentare la narrazione bellicista

In un'epoca in cui la guerra si cela dietro slogan di sicurezza, le fake news diventano strumenti potenti di propaganda. Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha recentemente evocato un inquietante cimitero fantasma in Svezia, alimentando tensioni e paura. Ma cosa c’è dietro questa narrazione manipolata? Scopriamo insieme come le false informazioni vengono usate per alimentare l’ansia bellicista e quali sono le vere dinamiche in gioco.

Nel paese dove l’aumento della spesa militare viene venduto come un’assicurazione sulla pace, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha trovato il modo piĂą efficace per seminare inquietudine: evocare un gigantesco cimitero in Svezia, progettato per accogliere il 5% della popolazione. “Una notizia che mi ha colpito profondamente”, ha detto, il 3 luglio, in audizione alla Camera. Peccato che sia falsa. Secondo Crosetto, la Svezia starebbe “mettendo in costruzione un cimitero che possa ospitare il 5% della sua popolazione”, cioè oltre 500 mila persone. Una cifra mostruosa, citata per giustificare l’allarme sulla potenza militare della Russia e la conseguente corsa al riarmo dell’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cimiteri fantasma in Svezia: anatomia di una Fake News utile ad alimentare la narrazione bellicista

