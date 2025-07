Formula1 Norris veloce nelle seconde libere bene le Ferrari

Sul circuito di Silverstone, Lando Norris brilla conquistando la prima posizione nelle seconde libere del GP di Gran Bretagna, dimostrando una velocità sorprendente e risollevando il morale della McLaren. Le Ferrari di Leclerc non sono da meno, chiudendo in seconda posizione e promettendo una gara avvincente. Tra adrenalina e strategy, si prepara un weekend ricco di emozioni e sfide intense, dove ogni secondo potrà fare la differenza.

Roma, 4 lug. (askanews) – È Lando Norris a prendersi la prima posizione nelle Prove Libere due del GP di Gran Bretagna. L’inglese si esalta sul circuito di casa, chiudendo la sessione in 1’32?213 dopo aver risolto le difficoltà della mattinata. Ma a Silverstone c’è anche un’ottima Ferrari: Leclerc è secondo, a poco più di due decimi dalla McLaren e Hamilton segue a ruota, terzo staccato di tre decimi. In quarta posizione il leader della classifica piloti Oscar Piastri, distante quasi mezzo secondo dal compagno di squadra Norris. Seguono Verstappen, quinto e piuttosto in difficoltà nel giro secco, e le due Mercedes, sesta e ottava con Antonelli davanti a Russell. 🔗 Leggi su Ildenaro.it