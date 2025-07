Caro ombrellone ma quanto mi costi? In una spiaggia delle Marche l' aumento più grande ma il prezzo resta competitivo

Caro ombrellone, quanto mi costi in una spiaggia delle Marche? L’aumento più grosso, del 249%, non ha comunque spezzato la convenienza: i prezzi restano competitivi. Secondo l’inchiesta annuale di Altroconsumo, che ha analizzato 213 stabilimenti italiani, anche per il 2025 le tariffe sono favorevoli. Un buon motivo per godersi il mare senza spendere troppo, ma con attenzione ai dettagli.

L'inchiesta annuale di Altroconsumo sui prezzi del posto in spiaggia, che raccoglie le tariffe di 213 stabilimenti balneari in Italia, conferma anche per il 2025.

