I genitori di Anastasia Trofimova la donna russa uccisa a Villa Pamphili arrivano a Fiumicino – Il video

Il dramma di Anastasia Trofimova continua a scuotere l’Italia. I suoi genitori, giunti a Fiumicino, hanno affrontato un doloroso momento, incontrando gli investigatori della Polizia di Roma. La loro presenza testimonia l’urgenza di fare luce sulla tragica vicenda avvenuta a Villa Pamphili. La ricerca di verità e giustizia resta al centro di questa drammatica vicenda, mentre il paese si interroga sulle cause di questa perdita incolmabile.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 cco l'arrivo a Fiumicino dei genitori della Cittadina Russa Anastasia Trofimova, uccisa a Villa Pamphili, sono giunti a Fiumicino e sono stati ascoltati negli Uffici della Polaria dagli investigatori della Polizia di Stato di Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Sguardo a terra e passo svelto, accompagnati dagli agenti di polizia il papà e la mamma di Anastasia Trofimova - la donna trovata cadavere a Villa Pamphili insieme con la figlia Andromeda - sono sbarcati a Fiumicino. #ANSA Vai su X

Finora Francis Kaufman era accusato di aver ucciso sua figlia Andromeda, di pochi mesi e di aver occultato il cadavere di Anastasia Trofimova. Ma nelle ultime ore i pm gli hanno contestato anche l'omicidio della 28enne russa, gettata in un sacco a Villa Pamp Vai su Facebook

