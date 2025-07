Il Fluminense elimina anche Simone Inzaghi | battuto l’Al-Hilal e qualificazione alle semifinali del Mondiale per Club

Il Fluminense continua a stupire nel Mondiale per Club, eliminando anche Simone Inzaghi e l’Al-Hilal con un risultato di 2-1. Dopo aver sconfitto l’Inter, i brasiliani confermano il loro straordinario momento di forma e conquistano un posto tra le migliori quattro squadre del torneo. Ora si preparano ad affrontare una tra Palmeiras e ...

Dopo aver battuto l'Inter, il Fluminense approda in semifinale. Superato anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: finisce con il risultato di 2-1. Dopo l'impresa contro l' Inter, il Fluminense fa il bis battendo anche l' Al-Hilal. Grazie a una stoica prestazione, i brasiliani superano la squadra di Simone Inzaghi e ottengono l'accesso alle semifinali del Mondiale per Club. La squadra di Frustalupi se la vedrà contro una tra Palmeiras e Chelsea martedì 8 luglio alle 21. Dopo un primo tempo molto equilibrato, i sudamericani passano in vantaggio al 40? grazie a un bellissimo gol di Martinelli. Pochi minuti più tardi l'arbitro vede un contatto proibito nell'area di rigore del Fluminense e assegna rigore all' Al-Hilal.

