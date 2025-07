Zuppi e lo stress da gestire Conclave? Non ho rosicato

Dopo due anni di attesa, il cardinale Matteo Maria Zuppi torna a ‘Tutto Esaurito – Festival dello Stress’, dimostrando che anche il mondo della fede può confrontarsi con le sfide quotidiane e lo stress. La sua partecipazione, questa sera all’Arena del Sole di Bologna, ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando un volto più umano e vicino alle difficoltà di ciascuno di noi. Un evento che promette di approfondire come affrontare la pressione con fede e resilienza.

Bologna, 4 luglio 2025 – È tornato, dopo due anni, a ‘Tutto Esaurito – Festival dello Stress’ il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: era già stato protagonista della prima edizione del festival nel 2023, al Chiostro di Santa Cristina, e questa sera si è raccontato di nuovo – questa volta in un’Arena del Sole anch’essa “tutta esaurita” – in dialogo con l’ideatore della rassegna, Emilio Marrese, e con lo psicoanalista Mario Vittorangeli, introdotti al pianoforte dall’artista Bob Messini. Come da formula della rassegna, che chiama sul palco celebri personaggi a raccontare le ansie legate alla propria professione, davanti a un vero psicoanalista, anche Zuppi si è sottoposto alla «seduta pubblica». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zuppi e lo stress da gestire. “Conclave? Non ho rosicato”

