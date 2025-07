Juve novità su Sancho | c’è la comunicazione al Manchester United

La Juventus si prepara a conquistare l’estate con grandi novità di mercato. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Jonathan David, primo acquisto a parametro zero, i bianconeri intensificano le trattative, tra cui la recente comunicazione di Sancho al Manchester United, che ha preso una decisione importante sul suo futuro. Un'estate ricca di emozioni e colpi di scena: vediamo insieme cosa riserva il mercato della Vecchia Signora.

Il giocatore ha preso una decisione sul suo futuro e l'ha comunicata al Manchester United, di seguito riportate le ultime novità. Giornata piena oggi in casa Juventus per l'arrivo di Jonathan David. L'attaccante canadese è, infatti, il primo colpo estivo a parametro zero della Juventus. Il giocatore è atterrato questa mattina e dopo cinque stagioni al Lille è pronto a vestire la maglia bianconera. Ovviamente non sarà l'unico colpo per i bianconeri. La società della Vecchia Signora, infatti, vuole migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva con l'obiettivo di tornare a vincere e creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo.

