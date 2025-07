Gaza Hamas ha consegnato ai mediatori una risposta positiva al piano per una tregua di 60 giorni

Il gruppo armato palestinese ha risposto positivamente ai mediatori su una proposta di cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza e ha fatto sapere di essere pronto a impegnarsi "immediatamente e seriamente" in negoziati sul meccanismo di attuazione della tregua.

«Israele accetta una tregua di 60 giorni a Gaza». L'annuncio di Trump. La proposta sarà ora consegnata ad Hamas dai mediatori del Qatar e dell'Egitto. «Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti». Intanto continuano i raid sulla Striscia

"Se non sfruttiamo questa opportunità, sarà un'occasione persa", dichiara il portavoce degli Esteri del #Qatar, affermando che i mediatori stanno lavorando con #Israele ed #Hamas per una tregua sulla Striscia. L'obiettivo è sfruttare lo slancio del cessate il fu

Hamas: 'Pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua' - Il movimento ha inviato una risposta positiva ai fratelli mediatori ed è pienamente pronto ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati sul meccanismo per l'attuazione di questo quadro".