Risultati Mondiale per Club LIVE | segna ancora Hercules! Il Fluminense vola in semifinale e batte anche l’Al Hilal dopo l’Inter

Il Mondiale per Club entra nel vivo con risultati emozionanti e sorprese imprevedibili: Heracles segna ancora, il Fluminense vola in semifinale dopo aver battuto anche l’Al Hilal, e la Juventus segue con attenzione il suo cammino nel girone G. Mentre l’America si anima di calcio internazionale, aggiornamenti e classifiche ci tengono incollati agli schermi. La competizione sta entrando nel suo momento più appassionante, e non vediamo l’ora di scoprire chi alzerà il trofeo.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal LIVE 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeira-Chelsea Sabato 5 luglio, ore 18.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Poveri interisti: l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City di Guardiola: 4-3, segna anche Koulibaly Simone firma la vittoria più prestigiosa del calcio saudita. Il Mondiale per Club teatro di un match che sconvolge gli equilibri del football. https://www.ilnapolista.it/2025/0 Vai su Facebook

Mondiale per Club, Inter Miami-Al Ahly 0-0: Messi non segna nella partita inaugurale; LIVE! Benfica-Chelsea 0-1: segna Reece James su punizione. Chi va ai quarti contro il Benfica?; Al Ahly-Inter Miami 0-0 pagelle e tabellino: Messi non segna, Ustari primo eroe del Mondiale.

