Infortuni sul lavoro i numeri raccontano una scuola che insegna a rassegnarsi al pericolo

si tratta di giovani, di vite in formazione che rischiano di essere spezzate in nome di un sistema che sembra preferire la rassegnazione al pericolo piuttosto che investire in prevenzione e sicurezza. È ora di cambiare rotta prima che si perda un’altra generazione.

Ci sono numeri che chiederebbero silenzio, riflessione, riforme. Invece il ministro Giuseppe Valditara risponde con l’esatto opposto: mentre i dati INAIL per il 2024 registrano 2.100 infortuni durante i Pcto e 13 morti tra gli studenti (uno durante lo stage), il governo ha deciso di estendere questi percorsi anche ai quindicenni, in piena età dell’obbligo scolastico. Nei primi tre mesi del 2025 siamo già a 600 incidenti. Si parla di ragazzi, non di statistiche. Valditara non arretra, rilancia. Il decreto Pnrr-Scuola promuove un modello “4+2”, abbassando l’età per l’ingresso nei Pcto già al secondo anno degli istituti tecnici e professionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Infortuni sul lavoro, i numeri raccontano una scuola che insegna a rassegnarsi al pericolo

Boom di minorenni al lavoro e infortuni in crescita: il Rapporto UNICEF svela numeri inediti, regioni sorvegliate speciali e le falle nella tutela dei ragazzi tra scuola e impiego - Il nuovo rapporto UNICEF Italia mette in luce un trend allarmante: il boom di minorenni coinvolti nel lavoro e l’aumento degli infortuni tra i più giovani.

