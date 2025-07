Almeno 13 morti per le alluvioni in Texas decine di bambine disperse | si teme una strage

Una tragedia senza precedenti si sta abbattendo sul Texas, dove le recenti alluvioni hanno devastato intere comunità, seminando morte e disperazione. Dopo mesi di siccità estrema, le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno innescato inondazioni catastrofiche nelle contee di Kerr e Kendall, mettendo a rischio la vita di decine di bambine e bambini. La speranza ora è che si possano trovare vivi i dispersi, ma il bilancio di questa emergenza si fa sempre più drammatico.

Dopo mesi di siccità estrema le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato inondazioni nelle contee di Kerr e Kendall, a ovest della capitale statale Austin, sommergendo in poche ore un’area rurale dove si trovano numerosi campi estivi per bambini. Almeno 13 i morti accertati, decine i dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: almeno - morti - decine - alluvioni

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

(? Chiara Marasca) «Il terremoto di magnitudo 4.6 di martedì mattina? Non cambia lo scenario. La zona in cui è stato registrato, a mare, a Bacoli, rientra nella grande caldera dei Campi Flegrei, un'area di decine di chilometri quadrati che ben conosciamo. C' Vai su Facebook

Almeno 13 morti per le alluvioni in Texas, decine di bambine disperse: si teme una strage; Alluvioni in Argentina, almeno 16 morti e decine di dispersi. 3 giorni di lutto nazionale; Argentina, decine di morti e dispersi a causa di una alluvione.

Almeno 13 morti per le alluvioni in Texas, decine di bambine disperse: si teme una strage - Dopo mesi di siccità estrema le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato inondazioni nelle contee di Kerr e Kendall, a ovest della capitale ... fanpage.it scrive

Almeno 6 morti per le alluvioni in Texas, bambini tra i dispersi - Almeno sei persone sono morte e altre risultano disperse per le alluvioni che si sono abbattute sul Texas. Come scrive msn.com